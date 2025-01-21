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11:44, 21 января 2025Россия

Назван тип применяемого в Курской области вооружения ВСУ

НТВ: Над Курской областью сбивают FPV-дроны и беспилотники «Баба-Яга»
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Reuters

В основном над Курской областью сбивают FPV-дроны и беспилотники «Баба-Яга». Тип применяемого Вооруженными силами Украины (ВСУ) вооружения в российском приграничье в беседе с НТВ назвал доброволец бригады «Барс-Курск» с позывным Таран.

«Погода хорошая, ветра особого нет, и они сейчас могут накатывать. Поэтому обстановка напряженная немножко», — сказал боец.

По данным канала, только в Глушковском районе, расположенном в 10 километрах от границы, российские военные сбивают минимум шесть дронов за сутки, большинство из которых направляются в сторону жилых районов.

«Они бьют по подвалам, по хатам. Там домов уже нету, все разбито, все страшно. Лупят, куда попадут, бьют по-страшному», — отметила местная жительница Зоя Белевцева.

Сейчас россиянка находится в больнице — она месяц проходила с осколком в спине после удара дроном-камикадзе по ее дому. Во время атаки ВСУ женщина потеряла мужа.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на вторник, 21 января, ВСУ выпустили по шести регионам России свыше полсотни беспилотников.

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