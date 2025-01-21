Названо количество посетивших каток на «Манжероке» детей

Более 300 детей из Горно-Алтайска и Маймы посетили каток «Манжерок»

Более 300 детей из Горно-Алтайска и Маймы посетили мультимедийный каток курорта Сбера «Манжерок», сообщили в пресс-службе «Сбера».

Бесплатное катание на коньках для детей было организовано в рамках социальной программы «Манжерок-детям». В программе принимали участие как любители, так и юные спортсмены, а также родители детей. Также в акции приняли участие юные чемпионы спортивного комплекса «Атлант» и спортивной школы «Грация», подопечные центра помощи детям «Очаг», ученики Гимназии №9 Горно-Алтайска и Манжерокской средней школы. Дети окунулись в сказочную атмосферу с увлекательным квестом со световыми эффектами и лазерным шоу.

Поддержка детского профессионального и любительского спорта является одним из крупных направлений в работе курорта. Число спортивных площадок на курорте растет с каждым годом, на них проходят специальные благотворительные дни.

«Региональный Центр помощи детям "Очаг" с радостью присоединился к акции. Наши ребята любят "Манжерок", всегда много желающих посетить курорт. Такие поездки помогают им социализироваться и завести новых друзей. Мы благодарны курорту «Манжерок» за организацию таких полезных и позитивных выходных», — отметил педагог-воспитатель центра помощи детям «Очаг» Константин Аларушкин.

Социальная программа «Манжерок-детям» проходит на курорте уже в течение пяти лет. За это время были построены детские и спортивные площадки, закуплено необходимое оборудование для школ, проведены десятки благотворительных дней.

Ранее на курорте Сбера «Манжерок» в Республике Алтай прошли съемки одного из первых выпусков нового инклюзивного реалити-шоу НТВ «НЕограниченные возможности». Реалити расскажет о людях с инвалидностью, путешествующих по России.