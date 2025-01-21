Названы российские регионы с самыми доступными частными домами

Проще всего накопить на частный дом жителям Еврейской АО

Быстрее всего накопить на покупку частного дома по сравнению с другими российскими регионами смогут жители Еврейской автономной и Магаданской областей, сообщает РИА Новости со ссылкой на подсчеты компании «Мир квартир».

Если откладывать всю зарплату целиком, жителям вышеназванных областей на накопление понадобится в среднем 3,4 года. В общем по России при средней цене дома 7,427 миллиона рублей и зарплате 86,582 тысячи рублей в месяц, на дом придется копить 7,1 года. В Еврейской автономной области дома стоят в среднем 3,264 миллиона рублей, в Магаданской области высокие зарплаты, в среднем жители там получают 151,358 тысячи рублей.

Недолго копить на жилье смогут жители Архангельской области (3,8 года), Чукотки (четыре года), Коми (4,1 года), Курганской (4,2 года), Кемеровской (4,6 года) областей, Красноярского края (4,9 года), Ханты-Мансийского автономного округа (4,9 года) и Камчатского края (пять лет).

Сложнее всего накопить на жилье жителям Дагестана (почти 27 лет), а также Ингушетии (25,6 года) и Чечне (23,4 года). Москвичам на дом потребуется копить около 17 лет, жителям Санкт-Петербурга — почти 18 лет.

Ранее россияне поделились страхами при покупке жилья в высотных домах. Больше всего они бояться эвакуироваться из них в случае необходимости. Также среди отрицательных факторов — долгое ожидание лифта и сильная качка здания в ветреную погоду.