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02:46, 21 января 2025Мир

Орбан предложил посадить демократов в Брюсселе на корабль и отправить их в США

Орбан: Сбежавших в Брюссель демократов нужно отправить домой в США
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Marton Monus / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после инаугурации президента США Дональда Трампа приступает к новой фазе наступления для «оккупации Брюсселя». Он объявил об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Как утверждает Орбан, в прошлый раз, когда Трамп победил на выборах, «демократы сбежали в Брюссель», и их нужно оттуда «вытащить, посадить на корабль и отправить домой в Америку». Политик предупредил, что в случае, если этого не сделать, Брюссель станет новым Вашингтоном, чего, по словам венгерского премьера, нельзя допускать в интересах европейцев и венгров.

Орбан также заявил, что Будапешт рассчитывает на мир и положительные изменения, которые принесет президентство республиканца.

Ранее венгерский премьер рассказал, что с приходом к власти в США Дональда Трампа начинается новая эпоха, и Евросоюзу необходимо приспособиться к изменившейся ситуации, установив отношения с Россией.

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