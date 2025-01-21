Орбан предложил посадить демократов в Брюсселе на корабль и отправить их в США

Орбан: Сбежавших в Брюссель демократов нужно отправить домой в США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после инаугурации президента США Дональда Трампа приступает к новой фазе наступления для «оккупации Брюсселя». Он объявил об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Как утверждает Орбан, в прошлый раз, когда Трамп победил на выборах, «демократы сбежали в Брюссель», и их нужно оттуда «вытащить, посадить на корабль и отправить домой в Америку». Политик предупредил, что в случае, если этого не сделать, Брюссель станет новым Вашингтоном, чего, по словам венгерского премьера, нельзя допускать в интересах европейцев и венгров.

Орбан также заявил, что Будапешт рассчитывает на мир и положительные изменения, которые принесет президентство республиканца.

Ранее венгерский премьер рассказал, что с приходом к власти в США Дональда Трампа начинается новая эпоха, и Евросоюзу необходимо приспособиться к изменившейся ситуации, установив отношения с Россией.