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13:28, 21 января 2025Мир

Оценена вероятность смены политики Украины по переговорам с Россией при Трампе

Американист Ярыгин: Слова Трампа о контактах с Путиным изменят политику Украины
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Слова президента США Дональда Трампа о желании провести контакты с российским лидером Владимиром Путиным повлекут радикальные перемены в политике Украины по переговорам об урегулировании конфликта. Такое мнение выразил доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин, его слова передает РИА Новости.

«Трамп своими словами подает сигналы Украине о том, что нужно вступать в переговорный процесс. Все это, конечно, повлечет за собой радикальные изменения в самой политике Киева, потому что она не подразумевает переговоры с Россией согласно тем указам, которые были приняты украинским лидером Владимиром Зеленским (...) Решение о начале переговоров принимается в США, а распоряжения Зеленского будут изменены или просто забыты», — отметил эксперт.

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По словам Ярыгина, украинский кризис не входит в сферу интересов Трампа, так как он «сейчас сконцентрирован на внутренней политике и связанной с ней международной повесткой в Западном полушарии». Однако при этом эксперт добавил, что конфликт на Украине представляется для политика деструктивным, а история с членством Киева в НАТО является не только не интересной, но и болезненной, так как республиканец не верит в высокую значимость самого альянса для Америки.

Ранее Трамп заявил, что планирует встретиться с Путиным, как только начнутся переговоры. По его словам, разговор с российским лидером может произойти уже очень скоро.

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