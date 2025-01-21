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11:10, 21 января 2025Мир

В России высказались об отсутствии украинского вопроса в инаугурационной речи Трампа

Сенатор Джабаров: Трамп пока не готов четко сформулировать позицию по Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Drago / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп пока не готов четко сформулировать свою позицию по Украине, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор высказался об отсутствии украинского вопроса в речи американского лидера на инаугурации.

«Мне кажется, Трамп пока не готов четко сформулировать свою позицию по Украине. До встречи с нашим президентом, до телефонного разговора с ним он не готов сформулировать, как американцам вести себя по Украине. Эти иллюзии, что якобы Трамп заставит Украину сдаться, ничего не стоят», — сказал Джабаров.

По словам сенатора, Америка имеет свои интересы на Украине, главный из которых заключается в том, чтобы было хорошо именно Вашингтону, а не Москве или Киеву.

Я думаю, что пока просто не сформулирована точка зрения. Он не хочет сразу обострять отношения с нашим президентом. Поэтому я думаю, что сначала все-таки будет встреча, а потом он определится

Владимир Джабаровпервый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

Церемония инаугурации Трампа состоялась 20 января. После нее, отвечая на вопросы журналистов, он сделал заявление о конфликте на Украине. Трамп отметил, что при нем на должности конфликта бы не было.

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