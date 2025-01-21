В России высказались об отсутствии украинского вопроса в инаугурационной речи Трампа

Сенатор Джабаров: Трамп пока не готов четко сформулировать позицию по Украине

Президент США Дональд Трамп пока не готов четко сформулировать свою позицию по Украине, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор высказался об отсутствии украинского вопроса в речи американского лидера на инаугурации.

«Мне кажется, Трамп пока не готов четко сформулировать свою позицию по Украине. До встречи с нашим президентом, до телефонного разговора с ним он не готов сформулировать, как американцам вести себя по Украине. Эти иллюзии, что якобы Трамп заставит Украину сдаться, ничего не стоят», — сказал Джабаров.

По словам сенатора, Америка имеет свои интересы на Украине, главный из которых заключается в том, чтобы было хорошо именно Вашингтону, а не Москве или Киеву.

Я думаю, что пока просто не сформулирована точка зрения. Он не хочет сразу обострять отношения с нашим президентом. Поэтому я думаю, что сначала все-таки будет встреча, а потом он определится Владимир Джабаров первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

Церемония инаугурации Трампа состоялась 20 января. После нее, отвечая на вопросы журналистов, он сделал заявление о конфликте на Украине. Трамп отметил, что при нем на должности конфликта бы не было.