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15:58, 21 января 2025Наука и техника

Астроном раскрыл подробности парада планет 21 января

Астроном Трушин: В парад планет Юпитер и Марс будут видны невооруженным глазом
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Greg Rakozy / Unsplash

Вечером 21 января после захода Солнца на небе можно будет увидеть сразу шесть планет — Сатурн, Венеру, Нептун, Уран, Юпитер, Марс, четыре из них будут видны невооруженным глазом, сообщил астроном, популяризатор науки Дмитрий Трушин. О параде планет специалист рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Сегодня сразу после захода Солнца, буквально полчаса-час подождать, можно будет наблюдать Сатурн, Венеру — они будут на западе, Юпитер — он будет довольно высоко над горизонтом. И Марс — он будет на востоке. Их хорошо будет видно невооруженным глазом даже в городе. Уран и Нептун без телескопа уже видно не будет, но в телескоп их можно будет наблюдать. Они тоже вечером будет над горизонтом», — сообщил Трушин.

При этом астроном отметил, что сообщения о редком параде планет несколько преувеличены.

«Ничего редкого не происходит. Этой зимой планеты хорошо видны. Не то что именно сегодня. Месяц назад их было примерно так же хорошо видно, как и сейчас», — добавил он.

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Ранее портал ScienceAlert сообщил, что зимой 2025 года произойдут два парада планет — в январе и феврале. Ученые утверждают, что увидеть это редкое явление на небосводе можно и невооруженным глазом, но для этого нужно, чтобы небо было безоблачным. 21 января вечером шесть из восьми планет Солнечной системы (за исключением Земли и Меркурия) одновременно появятся на небе.

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