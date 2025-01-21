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12:58, 21 января 2025Наука и техника

Первую ступень и ускорители Ariane 6 собрали для второго пуска

ArianeGroup: Первую ступень и ускорители Ariane 6 собрали для второго пуска
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Manuel Pedoussaut / European Space Agency / Reuters

Первую ступень и два боковых твердотопливных ускорителя P120 ракеты Ariane 6 собрали для второго ее пуска. Об этом со ссылкой на компанию ArianeGroup сообщает издание European Spaceflight.

Сборка ракеты ведется на стартовой площадке ELA4 в Гвианском космическом центре. Полезная нагрузка для пуска — французский разведывательный спутник CSO-3 — уже прибыла в аэропорт во Французской Гвиане и доставлена на космодром.

В ArianeGroup пообещали объявить дату второго запуска ракеты Ariane 6 в ближайшее время.

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В декабре издание сообщило, что первые две ступени для второго пуска с космодрома Куру ракеты Ariane 6 прибыли в морской порт Париакабо во Французской Гвиане.

В том же месяце European Spaceflight заметило, что компания Arianespace перенесла второй пуск ракеты Ariane 6 с конца 2024 года на февраль 2025-го.

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