Ступени ракеты Ariane 6 прибыли на Куру

Первые две ступени для второго пуска ракеты Ariane 6 прибыли на Куру

Первые две ступени для второго пуска с космодрома Куру во французской Гвиане ракеты Ariane 6 прибыли в порт Париакабо во Французской Гвиане. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

В южноамериканский порт судно Canopée прибыло 28 ноября. Корабль с парой ступеней Ariane 6 отправлялся из порта Бремен в Германии.

Вместе с ракетными ступенями судно доставило в Южную Америку вертолет.

В ноябре издание сообщило, что первые две ступени для второго пуска с космодрома Куру во Французской Гвиане ракеты Ariane 6 отправили из порта Бремен в Германии в порт Париакабо.

В том же месяце European Spaceflight заметило, что компания Arianespace перенесла второй пуск ракеты Ariane 6 с конца 2024 года на февраль 2025-го.