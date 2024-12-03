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12:02, 3 декабря 2024Наука и техника

Ступени ракеты Ariane 6 прибыли на Куру

Первые две ступени для второго пуска ракеты Ariane 6 прибыли на Куру
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: ESA / Manuel Pedoussaut / Reuters

Первые две ступени для второго пуска с космодрома Куру во французской Гвиане ракеты Ariane 6 прибыли в порт Париакабо во Французской Гвиане. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

В южноамериканский порт судно Canopée прибыло 28 ноября. Корабль с парой ступеней Ariane 6 отправлялся из порта Бремен в Германии.

Вместе с ракетными ступенями судно доставило в Южную Америку вертолет.

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В ноябре издание сообщило, что первые две ступени для второго пуска с космодрома Куру во Французской Гвиане ракеты Ariane 6 отправили из порта Бремен в Германии в порт Париакабо.

В том же месяце European Spaceflight заметило, что компания Arianespace перенесла второй пуск ракеты Ariane 6 с конца 2024 года на февраль 2025-го.

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