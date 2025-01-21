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08:48, 21 января 2025Россия

Петарда взорвалась в груди российского подростка в новогоднюю ночь

В Иркутской области в груди у подростка в новогоднюю ночь взорвалась петарда
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Иркутской области в груди 17-летнего подростка в новогоднюю ночь взорвалась петарда. Врачи успешно прооперировали его, сообщила Иркутская Ивано-матренинская детская клиническая больница в Telegram-канале.

Пациента с проникающем ранением грудной клетки привезли в медицинское учреждение на Новый год. Он и очевидцы рассказали, что ранение было получено при разрыве петарды. Подросток устанавливал с друзьями пиротехнику и во время ее взрыва почувствовал сильную боль и упал.

Петарда, как показал рентгеновский снимок, разрушило пациенту ребро. Во время операции специалисты удалили из грудной клетки фрагменты инородных тел и установили ему плевральный дренаж.

«Получается, что инородное тело, попавшее в ребенка, и нанесло травму, и само же тампонировало рану, остановило кровотечение и не давало попасть атмосферному воздуху в плевральную полость», — рассказал врач хирург отделения хирургии № 4 Сергей Владимирович Мороз.

По его словам, сила заряда петарды была такая, что мгновенно пробила зимнюю куртку и кожу, из-за чего снаряд разорвался внутри. Пациент после операции провел в реанимации 10 дней, затем его перевели в отделение хирургии.

В декабре подросток взорвал петарду в Нижнем Новгороде и лишился кисти. Взрыв произошел в торговом центре «Седьмое небо». Люди поблизости начали разбегаться, решив, что произошел теракт.

ЖЗЛ
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