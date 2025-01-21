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10:17, 21 января 2025Ценности

Певица Zivert снялась в похожих на мужские трусах

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @_zivert

Российская поп-певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,9 миллиона подписчиков.

34-летняя исполнительница запечатлела себя в зеркале в ванной комнате. Она позировала в белом костюме, включавшем в себя бра-топ и трусы-шорты в мужском стиле с завышенной талией и V-образным швом спереди.

Кроме того, артистка надела черную оверсайз-рубашку и очки с прозрачными линзами и уложила волосы в высокий небрежный пучок. Также ее образ дополнили спортивная сумка через плечо, массивные наушники и кольца на пальцах.

Ранее 36-летняя певица Юлия Паршута снялась в бикини под душем на Мальдивах.

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