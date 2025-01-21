По факту обстрела мирного населения Курской области возбудили дело

Возбуждено дело в отношении бойцов ВСУ за атаку на Курскую область

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за обстрел мирного населения Кореневского района Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военных следственных органах Следственного комитета (СК) России.

Дело возбудили по статье 205 («Террористический акт») УК РФ. Следователи установят и привлекут к ответственности всех причастных к преступлению.

По версии следствия, 20 января боевики Вооруженных формирований Украины обстреляли дома жителей населенного пункта. В результате один человек получил ранение.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении украинских солдат за атаку на два гражданских автомобиля жителей Большесолдатского района Курской области.