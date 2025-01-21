Полицейские нашли у подозреваемого дома марихуану и восемь аллигаторов в бассейне

В США полиция нашла при обыске дома наркоторговца восемь аллигаторов в бассейне

В США полиция нашла при обыске дома подозреваемого восемь аллигаторов в бассейне. Об этом пишет Sun Herald.

В четверг, 16 января, 46-летнего Райана Говарда из города Пикаюн, Миссисипи, задержали в штате Луизиана из-за нарушения правил дорожного движения. В его машине полиция нашла 36 килограммов марихуаны. Полицейские связались с детективами из Пикаюна, которые сообщили, что уже некоторое время подозревали Говарда в противоправной деятельности.

Детективы в Пикаюне получили ордер на обыск дома Говарда, поскольку он, предположительно, перевозил марихуану в Миссисипи. Во время обыска в жилище подозреваемого правоохранители обнаружили 23 килограмма марихуаны, стероиды, галлюциногенные грибы, 14 единиц огнестрельного оружия и восемь метровых аллигаторов, которые жили в бассейне.

Неизвестно, зачем Говард держал у себя экзотических рептилий. Официального разрешения на их содержание у мужчины не было. Предположительно, он завел их в качестве питомцев. В ближайшее время животных переместят в центр реабилитации для рептилий.

Говарда также подозревают в торговле наркотиками. Детективы считают, что ему помогал его несовершеннолетний сын, который живет вместе с ним. Подозреваемому грозит тюремный срок.

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