Путин заявил о лидерстве России в сфере поставок нефти и газа в Китай

Путин: Китай является крупнейшим потребителем российских энергоресурсов

Россия стала лидером среди поставщиков природного газа в Китай и сохраняет первое место по поставкам нефти в страну. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином, фрагмент беседы приводит ТАСС.

«Китай является крупнейшим потребителем российских энергоресурсов», — сказал глава российского государства, напомнив китайскому коллеге о том, что пять лет назад был дан старт эксплуатации газопровода «Сила Сибири». Путин также указал на успешное сотрудничество Москвы и Пекина в области ядерной энергетики, промышленности и ряде других сфер.

Президент России отметил, что переговоры руководителей двух стран в начале года уже стали доброй традицией.

В начале декабря 2024 года в «Газпроме» заявили о досрочном (ожидалось, что проектной мощности в 38 миллиардов кубометров газопровод достигнет в 2025 году) выведении суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири» на максимальный контрактный уровень.

В целом, как следует из данных китайских таможенников, товарооборот между Россией и КНР в 2024 году увеличился на 1,9 процента, достигнув новой рекордной отметки в 244,81 миллиарда долларов.