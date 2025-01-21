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08:44, 21 января 2025Силовые структуры

Раскрыто возможное наказание для выжившего после дрейфа в Охотском море россиянина

Выжившему во время двухмесячного дрейфа в Охотском море Пичугину грозит до 7 лет
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал МЧС России

Единственному выжившему после двухмесячного дрейфа в Охотском море Михаилу Пичугину грозит до семи лет лишения свободы. Возможное наказание для него раскрывает Telegram-канал Mash.

По данным канала, мужчина, который ранее проходил свидетелем, стал подозреваемым в уголовном деле по части 3 статьи 263 («Нарушение правил эксплуатации водного транспорта») УК РФ. Уточняется, что он уже дал показания и ознакомился с экспертизами.

Михаил Пичугин вместе с братом и 15-летним племянником начали плыть на катамаране к Шантарским островам в начале августа 2024 года. Их лодка попала в шторм и сбилась с курса, после чего дрейфовала в Охотском море 67 дней.

Судно случайно обнаружили моряки 14 октября – они спасли 45-летнего Пичугина, который к тому времени похудел на 26 килограммов. В лодке также находились тела двоих человек — Сергея и Ильи Пичугиных, которые не смогли пережить двухмесячный дрейф.

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