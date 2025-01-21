Рецидивист жестоко расправился с двумя россиянками

МВД задержало в Нижнекамске рецидивиста за убийство двух женщин

В Нижнекамске полицейские по горячим следам задержали рецидивиста, жестоко расправившегося с двумя подругами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД по Республике Татарстан.

Сообщение о преступлении поступило утром 20 января. Прибывшие к дому на улице Чулман силовики нашли тело одной жертвы со множественными колото-резаными ранениями в тамбуре, второе находилось в квартире.

Оперативники установили причастность к расправам 52-летнего местного жителя. В 2017 году он уже был судим по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

На допросе мужчина заявил, что нанес ножевые ранения женщинам в ходе конфликта. Вину он признал. Жертвы были подругами, отмечает KAZANFIRST. С санкции суда подозреваемый заключен под стражу.