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00:21, 21 января 2025Бывший СССР

Рогов ответил на заявление Сырского об «Орешнике»

Рогов: Украина признала уникальность «Орешника»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина признала уникальность российской баллистической ракеты «Орешник». Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского об отсутствии у страны средств для перехвата «Орешника». По словам собеседника агентства, главком понимает, что продолжать «врать и делать беспечный вид» бесполезно. «Мы видим, что от стадии отрицания пришла стадия признания по "Орешнику"», — резюмировал Рогов.

Ранее Сырский признал, что Украине нечем сбивать «Орешник». Он отметил, что данная ситуация побуждает страну к созданию собственной системы противовоздушной обороны (ПВО), которая была бы еще и противоракетной системой.

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