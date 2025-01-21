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12:16, 21 января 2025Экономика

Россиянам рассказали о возможности купить остров

Юрист Толмачев: В ряде регионов РФ можно купить остров для ведения бизнеса
Дмитрий Воронин

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

В отечественном земельном законодательстве отсутствует термин «остров», но приобретение такой частной собственности доступно гражданам, если речь не идет о землях сельскохозяйственного, промышленного или военного назначения. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал доктор юридических наук, член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Александр Толмачев.

В материале указывается, что приобрести остров россияне имеют возможность в Поволжье, в районе Курильских островов, на Ладожском озере, в Астраханской области и других регионах. «Если мы говорим об островах, например, в районе Японского моря, недалеко от Владивостока, от Приморья — понятно, что там цена будет достаточно высокой», — отмечает эксперт.

По его словам, важно помнить о том, что «если в течение трех лет участок не освоен в соответствии с целевым назначением, то его изымают в доход государства», поэтому сделка оформляется обязательно для каких-то целей — развития туризма, рыболовства или другого бизнеса. Также отмечается, что найденные на острове полезные ископаемые будут принадлежать государству, а не его владельцу.

В начале пандемии коронавируса богачи в США и Европе бросились скупать частные острова, чтобы переждать там опасное время. Продавцы тогда стали утверждать, что «если вы можете позволить себе очень хорошую машину, вы можете купить остров». Как писали СМИ, у побережья Финляндии один из них продавали менее чем за 100 тысяч евро.

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