Россиянин избил подростка из-за длинных волос и получил обязательные работы

Суд дал 350 часов работ красноярцу, избившему подростка из-за длинных волос

Суд в Красноярске приговорил к 350 часам обязательных работ 27-летнего местного жителя, который избил подростка из-за длинных волос в День знаний. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Мужчину признали виновным по пункту «а» части 1 статьи 213 («Нарушение общественного порядка с применением насилия») УК РФ.

Как установил суд, все произошло 2 сентября 2024 года. Красноярец распивал алкогольные напитки в одном из дворов по улице Воронова и заметил группу подростков. Один из ребят привлек внимание мужчины из-за непривычно длинных волос. Злоумышленник подошел к нему и спровоцировал конфликт. Началась драка, в ходе которой дебошир поставил подножку одному из подростков, а затем уронил его на землю и избил.

В результате у 17-летнего потерпевшего оказались выбиты два передних зуба — ему потребовалась помощь врачей. Сам красноярец еще на стадии предварительного следствия принес публичные извинения и выплатил подростку 150 тысяч рублей.

Ранее Приморский краевой суд отправил в СИЗО 34-летнего местного жителя, который избил прикоснувшегося к его машине пенсионера.