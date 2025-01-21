Россиянина задержали за расправу над товарищем с помощью осколка зеркала

В Петербурге задержан мужчина за убийство знакомого осколком зеркала

В Санкт-Петербурге задержан мужчина за расправу над знакомым с помощью осколка зеркала. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, 20 января злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения в квартире, где нанес знакомому множественные удары в шею осколком зеркала. Ранения, полученные пострадавшим, оказались несовместимы с жизнью.

Фигуранту предъявлено обвинение. Следствие будет ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что россиянин решил избавить сына от ухода за бабушкой и сбросил ее с пятого этажа.