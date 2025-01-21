Россиянина задержали за расправу над товарищем с помощью осколка зеркала

В Санкт-Петербурге задержан мужчина за расправу над знакомым с помощью осколка зеркала. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.
По данным следствия, 20 января злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения в квартире, где нанес знакомому множественные удары в шею осколком зеркала. Ранения, полученные пострадавшим, оказались несовместимы с жизнью.
Фигуранту предъявлено обвинение. Следствие будет ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
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