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13:22, 21 января 2025Силовые структуры

Россиянина задержали за расправу над товарищем с помощью осколка зеркала

В Петербурге задержан мужчина за убийство знакомого осколком зеркала
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге задержан мужчина за расправу над знакомым с помощью осколка зеркала. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, 20 января злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения в квартире, где нанес знакомому множественные удары в шею осколком зеркала. Ранения, полученные пострадавшим, оказались несовместимы с жизнью.

Фигуранту предъявлено обвинение. Следствие будет ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что россиянин решил избавить сына от ухода за бабушкой и сбросил ее с пятого этажа.

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