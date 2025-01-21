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09:19, 21 января 2025Силовые структуры

Россиянин решил избавить сына от ухода за бабушкой и сбросил ее с пятого этажа

Житель Приморья сбросил тещу с пятого этажа, чтобы избавить сына от ухода за ней
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виктория Виатрис / РИА Новости

В суд поступило уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Приморья, который решил избавить сына от бремени ухода за маломобильной бабушкой и сбросил ее с пятого этажа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя региональной прокуратуры.

Мужчина обвиняется по пункту «в» части 2 статьи 105 («Убийство лица, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии») УК РФ. Он находится под стражей.

По версии следствия, все произошло в июле 2024 года. Приморец сбросил свою тещу-инвалида с высоты более 11 метров, чтобы избавить сына от бремени ухода за ней. После случившегося мужчина сам позвонил сыну и рассказал о содеянном.

Ранее Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил к 8,5 года лишения свободы военнослужащего Дмитрия Миллера, сбросившего знакомого с седьмого этажа.

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