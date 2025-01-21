Россиянка описала поход в супермаркет в Мексике фразой «жизнь не будет прежней»

Российская-тревел-блогерша Марина Ершова описала поход в супермаркет в Мексике фразой «жизнь не будет прежней». Свои наблюдения она описала в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, она была шокирована цветом курицы, которую продавали в супермаркете. Из-за желтого цвета мяса россиянке показалось, что птица была чем-то больна. «Это мясо выглядело настолько подозрительным, что мне захотелось сначала проблеваться, а потом немедленно сбежать из супермаркета», — заявила она.

Ранее эта же блогерша поделилась первыми впечатлениями от Мексики. С первого же дня она поняла, что жить и путешествовать там будет непросто.