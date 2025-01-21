Россиянка выиграла суд и получила выплаты за племянника на СВО

Жительница Амурской области выиграла суд и получила выплаты за племянника на СВО

Жительница Амурской области выиграла суд и получила выплаты за не вернувшегося со специальной военной операции (СВО) на Украине племянника. Об этом пишет Amur.life.

Магдагачинский районный суд признал россиянку фактическим воспитателем военнослужащего. Как следует из материалов дела, в 2007 году российский боец лишился матери, тогда родная тетя стала его опекуном. Суд установил, что именно она все это время занималась его воспитанием, развитием, обучением, содержанием и, когда он стал взрослым, продолжала поддерживать с племянником семейные отношения.

Россиянин шел на СВО. В октябре 2024 года стало известно, что он уже не вернется с фронта. Однако в предоставлении «гробовой» выплаты опекуну отказали. Отстаивать это право ей пришлось в суде, который иск удовлетворил.

Ранее жителю Кемерово отказали в выплате «гробовых» за сына, не вернувшегося с СВО. Причиной отказа стало отсутствие участия мужчины в жизни сына: он ушел из семьи более 20 лет назад, алименты платил неохотно, а воспитанием ребенка занимались мать и отчим.