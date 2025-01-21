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09:20, 21 января 2025Россия

Российские вертолеты ударили по бронетехнике ВСУ в Курской области

Вертолеты Ка-52М ударили по украинской бронетехнике в Курской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Zvezdanews

Российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52М ударили по бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Кадры боевой работы экипажей опубликовал телеканал «Звезда» в Telegram.

На ролике вертолеты выполняют стрельбу неуправляемыми авиационными ракетами по выявленным целям. Затем боевые машины благополучно возвращаются на аэродром базирования.

Цели были успешно поражены, отмечает канал.

Ранее жительница Курской области рассказала о расправе солдат ВСУ над беременной женщиной. По ее словам, это произошло в районе населенного пункта Куриловка. Также украинские солдаты грабили местное население, рассказала россиянка на допросе.

ЖЗЛ
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