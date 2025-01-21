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08:59, 21 января 2025Россия

Жительница Курской области рассказала о расправе солдат ВСУ над беременной

ТАСС: Солдаты ВСУ расправились с беременной женщиной в Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) расправились с беременной женщиной на подконтрольной им территории Курской области. Об этом рассказала жительница Суджанского района во время допроса военных следователей, передает ТАСС.

«Это по трассе, в районе Куриловки. Там страшно было. По селам там вообще страсти творились», — уточнила местная жительница.

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По ее словам, украинские военнослужащие грабили дома местных жителей. По некоторым данным, они также увели несколько детей из местных интернатов. Как вспоминает женщина, город, где она жила до вторжения ВСУ, был очень красивым, однако сейчас он сильно разбит.

Ранее военнослужащие группировки войск «Север» рассказали, что в подвале дома в селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области нашли пожилых людей, замученных украинскими военными. По их словам, они нашли без признаков жизни как минимум двух женщин и одного старика. Их со связанными руками загнали в подвал и закинули туда несколько гранат.

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