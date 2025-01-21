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14:50, 21 января 2025Бывший СССР

Российские войска нанесли удар по ракетной базе в Николаевской области

Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по ракетной базе в Николаевской области
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по бывшей ракетной базе в Николаевской области. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Ночью в Первомайский район прилетало, по предварительным данным, по бывшей военной ракетной базе», — рассказал подпольщик.

По какому назначению объект используется в настоящее время, не уточняется.

Ранее Лебедев рассказал об ударе российских войск по месту временной дислокации Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области. По его словам, атака на украинских военнослужащих произошла в ночь на вторник.

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