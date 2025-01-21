Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:40, 21 января 2025Силовые структуры

Российских полицейских заинтересовало снятое блогером Мага-Торнадо видео с сыном

В Краснодарском крае полиция заинтересовалась видео с сыном блогера Мага-Торнадо
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Краснодарском крае полицейские заинтересовались видео, снятым блогером, известным как Мага-Торнадо. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным полиции, изучив снятые блогером видеоролики, сотрудники обратили внимание, что тот перевозит малолетнего сына без специального удерживающего устройства. По мнению силовиков, в его действиях усматриваются признаки правонарушения, связанного с неисполнением родительских обязанностей. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

28 ноября сообщалось, что в Подмосковье в Одинцовский суд доставили автоблогера из Дагестана Гаджи Гаджиева, который 16 ноября сбил женщину с ребенком во время дрифта.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп предрек Москве большие проблемы за отказ заключать мир с Украиной. Что может ждать Россию?

      Девушка начала заниматься одним видом танцев и сбросила 36 килограммов

      В Раде назвали возможный срок проведения переговоров с командой Трампа

      Нормы общежития в России предложили урегулировать

      Названа доля нацвалют в расчетах России с главным торговым партнером

      Глава Еврокомиссии заявила о продолжении помощи Украине без всяких вопросов

      Ученый рассказал об учащении магнитных бурь в 2025 году

      Индия приготовилась заключать контракты на замену нефти из России

      Закончившийся стрельбой конфликт мигрантов с российским депутатом сняли на видео

      Отношения без разницы в возрасте стали трендом 2025 года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше