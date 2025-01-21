Российских полицейских заинтересовало снятое блогером Мага-Торнадо видео с сыном

В Краснодарском крае полиция заинтересовалась видео с сыном блогера Мага-Торнадо

В Краснодарском крае полицейские заинтересовались видео, снятым блогером, известным как Мага-Торнадо. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным полиции, изучив снятые блогером видеоролики, сотрудники обратили внимание, что тот перевозит малолетнего сына без специального удерживающего устройства. По мнению силовиков, в его действиях усматриваются признаки правонарушения, связанного с неисполнением родительских обязанностей. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

28 ноября сообщалось, что в Подмосковье в Одинцовский суд доставили автоблогера из Дагестана Гаджи Гаджиева, который 16 ноября сбил женщину с ребенком во время дрифта.