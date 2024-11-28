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14:09, 28 ноября 2024Силовые структуры

Сбившего женщину с ребенком во время дрифта российского автоблогера доставили в суд

В Подмосковье в суд доставили сбившего женщину с ребенком автоблогера Гаджиева
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Подмосковье в Одинцовский суд доставили автоблогера из Дагестана Гаджи Гаджиева, который 16 ноября сбил женщину с ребенком во время дрифта. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

По данным канала, на суде Гаджиев скромно улыбался и пояснил, что пойти в полицию ему порекомендовали друзья. Он ответил, что у пострадавших нет претензий и что он им помогает.

Ранее сообщалось, что блогер добровольно сдался полиции спустя 10 дней после происшествия. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении правил дорожного движения и действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств.

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