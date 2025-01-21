Умные часы помогли определить психические заболевания

Cell: Умные часы позволили диагностировать у подростков СДВГ и тревожность

Специалисты Йельского университета (США) нашли способ использовать умные часы для диагностирования таких психических заболеваний, как СДВГ и тревожность. Исследование опубликовано в журнале Cell.

Ученые использовали данные с умных часов 5000 подростков и анализировали их с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Датчики носимых гаджетов и ИИ позволили диагностировать психические заболевания и помогли глубже понять их природу.

По словам профессора Марка Герштейна, обычно диагноз устанавливает психиатр при личном осмотре. Герштейн полагает, что умные часы могут пригодиться для более комплексного диагностирования. Исследование позволило найти связь между синдромом дефицита внимания, гиперактивности (СДВГ) у подростков и генами.

Данные, которые помогли диагностировать СДВГ, собирали на основе информации о пульсе, расходе калорий, интенсивности физической активности, количестве шагов, уровне сна. Выяснилось, что частота сердечных сокращений является наиболее важным показателем для прогнозирования СДВГ, тогда как данные о качестве сна помогают выявить симптомы тревожности.

Ранее американские ученые выяснили, что умные часы могут быть полезны при определении воспалительного заболевания кишечника (ВЗК). Проблемы со здоровьем помогли выявить циркадные паттерны вариабельности сердечного ритма, данные об оксигенации и суточной активности пользователя.