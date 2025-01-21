Минобороны: Российские войска ударили по 12 бригадам ВСУ в Курской области

Российские войска за сутки ударили по 12 бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Эти и другие подробности о ситуации в регионе журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Бои проходили около населенных пунктов Старая Сорочина, Николаево-Дарьино, Гоголевка, Гуево, Лебедевка, Куриловка, Локня, Махновка, Николаевка, Никольский и Свердликово.

Вооруженным силам (ВС) России также удалось отразить одну контратаку противника. ВСУ за сутки потеряли американские танк Abrams и БМП Bradley, а также более 270 бойцов. С момента вторжения в Курскую область потери украинских войск превысили 53 600 солдат, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее доброволец бригады «Барс-Курск» с позывным Таран заявил, что в основном над Курской областью сбивают FPV-дроны и беспилотники «Баба-Яга». По его словам, из-за хорошей погоды и отсутствия ветра можно ожидать атаки противника.