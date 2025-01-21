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10:44, 21 января 2025Россия

Стало известно о смерти годовалого мальчика на приеме в частном российском медцентре

Shot сообщил о смерти годовалого мальчика на приеме у остеопата в Казани
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Казани сообщили о смерти годовалого мальчика на приеме в частном медицинском центре «Остеопат». Об этом пишет Shot в Telegram.

Как стало известно изданию, вечером 20 января ребенка привел в клинику его отец. Когда с мальчиком начал работать детский остеопат, ему стало плохо. Прибывшие на место медики скорой помощи не смогли реанимировать пациента. Причины смерти ребенка устанавливаются.

Канал также обратил внимание на отзывы о медцентре, в которых клиенты жалуются, что после приема остеопата им стало хуже, а один из сотрудников учреждения использует в работе энергию рук.

В свою очередь, Telegram-канал «112» уточняет, что семья привезла ребенка на лечение из Самары.

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности при исполнении профессиональных обязанностей. Назначены все необходимые экспертизы.

Ранее, в сентябре 2024 года, родители из Якутии обвинили краснодарских врачей в смерти полуторагодовалого сына, который проглотил батарейку во время отдыха в Сочи. Как выяснилось, сначала медики диагностировали у ребенка инфекцию. Посторонний предмет обнаружили только после рентгена по требованию матери.

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