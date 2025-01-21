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02:28, 21 января 2025Силовые структуры

Суд арестовал обвиняемого в расправе над найденной в автомобиле Куценко женщиной

Суд в Москве арестовал убийцу найденной в машине Куценко женщины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы

Преступник, расправившийся с женщиной в Москве и затащивший тело в автомобиль актера Гоши Куценко, арестован. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

30-летний безработный Альберт Абдуллин, обвиняемый в совершении преступления по статье 105 УК РФ («Убийство»), отправлен в СИЗО на срок 1 месяц 29 суток. Ранее он был неоднократно судим.

ЧП произошло в ночь с 18 на 19 января. Пьяный злоумышленник поссорился со знакомой и нанес несколько ударов ножом, после чего спрятал тело в открытом автомобиле. Выяснилось, что Абдуллин ночевал в той же машине минимум неделю, поскольку ему было негде жить.

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