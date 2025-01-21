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12:34, 21 января 2025Россия

Сын Жириновского усомнился в прогнозе «духа» отца об окончании СВО в 2025 году

Сын Жириновского Олег не поверил в прогноз духа отца об окончании СВО в 2025-м
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Внебрачный сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского Олег Жириновский (Эйдельштейн) прокомментировал предсказание «духа» отца. Материал опубликовал «Ридус».

«Дух» лидера Либерально-демократической партии, о котором идет речь, якобы ранее был вызван якутскими журналистами. Его «прогноз» заключается в том, что специальная военная операция (СВО) на Украине закончится в августе 2025 года. Сын Жириновского поставил это предсказание под сомнение.

«Он много прогнозов дал, но насчет 2025 года слабо верится», — отметил Олег Жириновский.

Однако, обратил внимание внебрачный сын основателя ЛДПР, его отец не знал, что Дональд Трамп вновь станет президентом США. Если бы Владимир Жириновский располагал такой информацией, то «могли бы быть такие прогнозы».

Также Олег Жириновский напомнил, что его отец пользовался особой таблицей знаменательных событий, которые были связаны с избранием или переизбранием лидеров стран, в первую очередь США и России. Он добавил, что Владимир Жириновский верил, что такие периоды могли сопровождаться серьезными переменами или катаклизмами.

Ранее о предсказаниях политика высказался президент России Владимир Путин. По словам российского лидера, прогнозы Жириновского сбываются, так как он строил свои заявления на вдумчивом анализе ситуации.

Из-за особенностей прогнозов Жириновского сбываться россияне прозвали политика Вовангой. В числе прочего, он с точностью до двух дней предсказал дату начала спецоперации на Украине, объявление частичной мобилизации, а также вхождение Крыма в состав России. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал Жириновского пророком из-за того, что тот предсказал развитие ситуации в Донбассе.

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