Тейлор Свифт вышла в свет в наряде стоимостью более двух миллионов рублей

Певица Тейлор Свифт вышла в свет в наряде Chanel стоимостью более 2 млн рублей

Американская певица Тейлор Свифт посетила футбольный матч в наряде Chanel стоимостью более двух миллионов рублей. Соответствующий материал публикует Page Six.

35-летняя исполнительница вышла в свет в черном комбинезоне с застежкой на молнии и клетчатом твидовом кардигане. Свой образ она украсила поясом из жемчужной нити и серьгами-подвесками. По данным издания, весь образ знаменитости, составленный из круизной коллекции Chanel 2024/2025, стоит более 22 тысяч долларов (2,3 миллиона рублей).

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Вдобавок Свифт распустила и уложила светлые волосы, а также сделала майкап с ярко-красной помадой и графическими стрелками.

Ранее в январе образ Тейлор Свифт на футбольном матче восхитил фанатов. Певица посетила игру в красном пальто Charlotte Simone, винтажной панаме Chanel, черных колготках с ромбами и замшевых сапогах до колена Manolo Blahnik.