Образ Тейлор Свифт на футбольном матче восхитил фанатов

Образ американской певицы Тейлор Свифт на матче американского футбола восхитил фанатов в сети. Соответствующие фото и комментарии публикует Page Six.

35-летняя исполнительница посетила игру в красном пальто Charlotte Simone, винтажной панаме Chanel, черных колготках с ромбами и замшевых сапогах до колена Manolo Blahnik. При этом в руках звезда держала маленькую красную сумку. Вдобавок она распустила волосы и нанесла мейкап с красной помадой.

Поклонники оценили наряд Свифт в комментариях под материалом. «Тейлор — настоящая Европа 1930-х годов», «Ботинки, колготки...совершенство!», «Великолепно», «Черт, она выглядит просто великолепно!» — написали они.

Ранее Свифт подарила лежащей в больнице поклоннице наряд более чем за полмиллиона рублей. Исполнительница прислала в больницу поклоннице костюм итальянского бренда Miu Miu за 5,5 тысячи долларов (549 тысяч рублей), который девушка примерила на камеру.