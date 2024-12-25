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10:49, 25 декабря 2024Ценности

Образ Тейлор Свифт на футбольном матче восхитил фанатов

Екатерина Ештокина

Фото: Jay Biggerstaff / Imagn Images / Reuters

Образ американской певицы Тейлор Свифт на матче американского футбола восхитил фанатов в сети. Соответствующие фото и комментарии публикует Page Six.

35-летняя исполнительница посетила игру в красном пальто Charlotte Simone, винтажной панаме Chanel, черных колготках с ромбами и замшевых сапогах до колена Manolo Blahnik. При этом в руках звезда держала маленькую красную сумку. Вдобавок она распустила волосы и нанесла мейкап с красной помадой.

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Поклонники оценили наряд Свифт в комментариях под материалом. «Тейлор — настоящая Европа 1930-х годов», «Ботинки, колготки...совершенство!», «Великолепно», «Черт, она выглядит просто великолепно!» — написали они.

Ранее Свифт подарила лежащей в больнице поклоннице наряд более чем за полмиллиона рублей. Исполнительница прислала в больницу поклоннице костюм итальянского бренда Miu Miu за 5,5 тысячи долларов (549 тысяч рублей), который девушка примерила на камеру.

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