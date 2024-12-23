Тейлор Свифт подарила лежащей в больнице поклоннице наряд более чем за полмиллиона рублей

Певица Тейлор Свифт подарила поклоннице костюм Miu Miu за 549 тысяч рублей

Американская певица Тейлор Свифт подарила поклоннице Нае (фамилия неизвестна) наряд более чем за полмиллиона рублей. На соответствующие кадры, появившиеся в TikTok фанатки, обратило внимание издание Page Six.

35-летняя исполнительница отправила презент в больницу, которую посещала ранее. Там лежала поклонница, которая, получив костюм итальянского бренда Miu Miu за 5500 долларов (549 тысяч рублей), примерила его на камеру.

На размещенных кадрах Ная предстала в клетчатом комплекте, состоящем из рубашки и расклешенной мини-юбки. Вдобавок исполнительница также положила для девушки черную куртку-бомбер.

«Мне очень понравилось знакомство с тобой на прошлой неделе. Было так весело. Ты сделала мне очень милые комплименты по поводу моего наряда. Приобрела для тебя несколько вещей, которые, надеюсь, ты сочтешь классными. Счастливого Рождества! С любовью, Тейлор», — прочитала Ная вслух записку певицы, написанную от руки на фирменном бланке.

Ранее в декабре Тейлор Свифт пришла на вечеринку в платье и серьгах за 4,2 миллиона рублей. Исполнительница посетила вечеринку, посвященную окончанию ее тура Eras.