Тейлор Свифт подарила лежащей в больнице поклоннице наряд более чем за полмиллиона рублей

Американская певица Тейлор Свифт подарила поклоннице Нае (фамилия неизвестна) наряд более чем за полмиллиона рублей. На соответствующие кадры, появившиеся в TikTok фанатки, обратило внимание издание Page Six.
35-летняя исполнительница отправила презент в больницу, которую посещала ранее. Там лежала поклонница, которая, получив костюм итальянского бренда Miu Miu за 5500 долларов (549 тысяч рублей), примерила его на камеру.
На размещенных кадрах Ная предстала в клетчатом комплекте, состоящем из рубашки и расклешенной мини-юбки. Вдобавок исполнительница также положила для девушки черную куртку-бомбер.
«Мне очень понравилось знакомство с тобой на прошлой неделе. Было так весело. Ты сделала мне очень милые комплименты по поводу моего наряда. Приобрела для тебя несколько вещей, которые, надеюсь, ты сочтешь классными. Счастливого Рождества! С любовью, Тейлор», — прочитала Ная вслух записку певицы, написанную от руки на фирменном бланке.
Ранее в декабре Тейлор Свифт пришла на вечеринку в платье и серьгах за 4,2 миллиона рублей. Исполнительница посетила вечеринку, посвященную окончанию ее тура Eras.