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19:02, 21 января 2025Мир

Трамп отправится в первую поездку на посту президента

NYP: Трамп совершит первую поездку в пострадавшие Северную Каролину и Калифорнию
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Mike Blake / Reuters

Дональд Трамп планирует совершить первую поездку в должности президента США в пострадавшие от стихийного бедствия штаты Северная Каролина и Калифорния. Об этом сообщает The New York Post (NYP) со ссылкой на источники.

«В пятницу 24 января Трамп планирует посетить Северную Каролину и Калифорнию в рамках первых поездок на должности президента. Он уже намекал, что поедет в Калифорнию, чтобы оценить ущерб от лесных пожаров, опустошивших район Лос-Анджелеса. Но ранее не упоминал то, что отправится в Северную Каролину, чтобы ознакомиться с ходом восстановления разрушений после урагана», — передает газета слова представителя Белого дома.

Как отмечают авторы материала, двухэтапная поездка станет для политика кульминацией первой недели его возвращения в Белый дом.

20 января Трамп официально вступил в должность действующего президента США, став 47-м по счету главой государства. Он поклялся, что будет добросовестно исполнять свои обязанности и сделает все возможное, чтобы сохранять, защищать и отстаивать Конституцию Соединенных Штатов.

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