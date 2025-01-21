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14:01, 21 января 2025Мир

Трамп подписал указ о возобновлении процедуры лишения жизни заключенных

AP: Трамп подписал указ о лишении жизни заключенных на федеральном уровне
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Melina Mara-Pool / Getty Images

Президент США Дональд Трамп подписал указ о возобновлении процедуры лишения жизни заключенных на федеральном уровне, а также предписал обеспечить все штаты достаточным количеством препарата для соответствующих инъекций. Об этом сообщает Associated Press (AP).

«Трамп подписал всеобъемлющий указ о возобновлении процедуры лишения заключенных жизни, который обязывает генерального прокурора принять все необходимые и законные меры для обеспечения штатов достаточным количеством соответствующих инъекционных препаратов для приведения в исполнение приговоров с высшей мерой наказания», — передает агентство.

Как отмечают авторы материала, указ нового президента США обязывает министерство юстиции не только добиваться применения высшей меры наказания в соответствующих федеральных делах, но и способствовать сохранению этой процедуры в штатах, которые испытывают трудности с поддержанием достаточных запасов соответствующих инъекционных препаратов.

Ранее Трамп отменил 78 указов бывшего президента США Джо Байдена. Новый глава государства пообещал, что американцы будут очень довольны, поскольку увидят изменения в стране в лучшую сторону.

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