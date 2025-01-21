Трамп попал в неловкую ситуацию во время инаугурации

На инаугурации Трампу не удалось поцеловать супругу Меланию из-за ее шляпы

Во время инаугурации избранному президенту США Дональду Трампу не удалось поцеловать супругу Меланию из-за ее широкополой шляпы. На это обратило внимание издание New York Post.

На опубликованных кадрах видно, как политик пытается поцеловать жену в щеку, но ему мешает шляпа. Ролик быстро распространился в социальных сетях.

Первая леди выбрала для инаугурации классическое черное пальто и остроносые туфли, а завершала образ широкополая шляпа марки Eric Javits, которая прикрывала ее глаза.

Ее наряд вызвал ажиотаж в сети. Некоторые пользователи сочли, что жена Трампа похожа на манекен, другие сравнили ее со служанкой.