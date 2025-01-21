Трамп принял одно решение по блокировке TikTok

CNN: Трамп издал указ об отсрочке блокировки TikTok на 75 дней

Президент США Дональд Трамп издал указ об отсрочке блокировки приложения TikTok на 75 дней. Об этом сообщает CNN.

«Как и обещал президент Трамп, он подписал указ, который откладывает введение запрета на TikTok на 75 дней. Действие предписывает Министерству юстиции США не применять Закон о контролируемых иностранных приложениях, который был принят при широкой двухпартийной поддержке в Конгрессе и позже подписан бывшим президентом Джо Байденом», — передает телеканал.

В документе говорится, что 75-дневная отсрочка поможет администрации Трампа «попытаться определить надлежащий курс страны» по этому вопросу, способный защитить национальную безопасность США и «позволяющий избежать внезапного отключения приложения, которое используют миллионы американцев».

Ранее Трамп заявил, что США должны иметь право на половину платформы TikTok. Новый глава Белого дома также предупредил, что в случае, если КНР откажется от сделки, Вашингтон будет готов ввести пошлины на китайские товары.