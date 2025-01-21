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12:12, 21 января 2025Наука и техника

Ученый оценил сроки подготовки полета на Марс

Сотрудник ИКИ РАН Эйсмонт: Подготовка полета на Марс займет не менее пяти лет
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tim Gaynor / Reuters

Для полета людей на Марс нет технологических препятствий, однако подготовка может занять не менее пяти лет. Сроки подготовки оценил ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт, передает РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи объявил о намерении отправить американских астронавтов на Марс в рамках амбициозной космической программы.

«Конечно, еще совсем недавно в это нельзя было поверить, но, похоже, что все-таки эти планы осуществимы. Но я бы здесь сделал некое дополнение. Мне кажется, что это будет не только американский флаг. Мне совершенно очевидно, что это будет международный проект. Это в интересах, прежде всего, и тех же Соединенных Штатов, потому что космические проекты — это то, что, бесспорно, объединяет людей», — сказал ученый.

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Эйсмонт напомнил, что 50 лет назад состоялась стыковка советского и американского космических кораблей в рамках программы «Союз-Аполлон», которая стала символом разрядки международной напряженности. Он допустил, что высадка людей на Марс должна стать таким же проектом, который объединит человечество. По его словам, полет можно подготовить к 2030 году.

Ранее в январе основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что отдельные инциденты в рамках программы испытаний многоразовой транспортной системы Starship не повлияют на планы колонизации Марса.

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