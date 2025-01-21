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17:37, 21 января 2025Культура

Умер оскароносный французский режиссер

Культовый французский режиссер Бертран Блие ушел из жизни в возрасте 85 лет
Андрей Шеньшаков
Бертран Блие

Бертран Блие. Фото: Charles Platiau / Reuters

В возрасте 85 лет умер известный французский режиссер Бертран Блие. Информацию об уходе из жизни культового постановщика подтвердило издание Le Parisien.

Последним фильмом Блие стала комедия «Исключительный кортеж» с Жераром Депардье в главной роли. Картина вышла в прокат в 2019 году, незадолго до начала пандемии коронавируса. Интересно, что Бертрана принято считать тем, кто открыл для мирового кинематографа талант Депардье: первую крупную роль актер исполнил в его фильме «Вальсирующие».

В 1979 году Блие получил «Оскар» за картину «Приготовьте ваши носовые платки», где главную роль тоже сыграл Депардье. Также он был автором таких известных фильмов, как «Слишком красивая для тебя», «Если бы я был шпионом», «Вечернее платье», «Холодные закуски», «Отчим», «Спасибо, жизнь».

Ранее стало известно, что известный российский искусствовед Леонид Бажанов умер в возрасте 79 лет.

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