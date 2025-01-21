В двух российских аэропортах ввели временные ограничения на полеты

Росавиация: В аэропортах Казани и Ульяновска ввели граничения на полеты

В аэропортах Казани и Ульяновска ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы. Чиновник указал, что экипажи воздушних судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Утром 20 января план «Ковер» вводили в аэропортах Казани, Ижевска и Нижнекамска из-за угрозы налета украинских дронов. В это время очевидцы сообщали о взрывах над Казанью.