В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу. Об этом 21 января сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Согласно информации, представленной на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги также раздавался в Одесской области.

До этого воздушная тревога была объявлена в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Черниговской и Николаевской областях.

Ранее стало известно, что на фоне воздушной тревоги в Киеве было частично разрушено административное здание. В заявлении Госслужбы по ЧС Украины сказано, что рано утром в районе постройки зафиксировали прилет.