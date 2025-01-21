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00:42, 21 января 2025Бывший СССР

В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве объявили воздушную тревогу
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Mufid Majnun / Unsplash

В Киеве объявили воздушную тревогу. Об этом 21 января сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Согласно информации, представленной на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги также раздавался в Одесской области.

До этого воздушная тревога была объявлена в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Черниговской и Николаевской областях.

Ранее стало известно, что на фоне воздушной тревоги в Киеве было частично разрушено административное здание. В заявлении Госслужбы по ЧС Украины сказано, что рано утром в районе постройки зафиксировали прилет.

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