Baijiahao: Конфликт Дании и США приведет к противостоянию Трампа и Зеленского

Конфликт между Данией и США может привести к противостоянию американского президента Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского, поскольку Киев в 2024 году подписал соглашение о безопасности с Копенгагеном. Об этом сообщает китайское издание Baijiahao.

Журналисты отмечают, что соглашение Украины и Дании может «вывести Трампа из себя». Инициатива нового главы Белого дома по военному контролю над Гренландией, которая официально принадлежит Дании, вызвала у украинского лидера замешательство, поскольку, согласно договору, Украина должна направить войска в течение 24 часов в случае атаки на Данию и принадлежащие ей территории, говорится в материале.

Ранее власти Гренландии заявили о готовности к переговорам с избранным президентом США Дональдом Трампом по поводу продажи острова. Как сообщил гренландский премьер-министр Мюте Эгеде, он открыт для переговоров на «темы, которые нас объединяют».