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21:58, 11 января 2025Мир

Власти Гренландии заявили о готовности к переговорам с Трампом о продаже острова

NYP: Лидеры Гренландии заявили о готовности обсудить с Трампом продажу острова
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Мюте Эгеде

Мюте Эгеде. Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters

Власти Гренландии заявили о готовности к переговорам с избранным президентом США Дональдом Трампом по поводу продажи острова. Об этом пишет New York Post.

Как сообщил гренландский премьер-министр Мюте Эгеде, он пока не обсуждал этот вопрос с Трампом, но открыт для переговоров на «темы, которые нас объединяют». «Сотрудничество подразумевает диалог. Сотрудничество означает поиск решений вместе», — сказал он в ходе пресс-конференции в Дании в пятницу, 10 января.

Эгеде отметил, что американцы воспринимают Гренландию как «часть своего мира», в то же время подчеркнув, что жители острова выступают против присоединения его к США.

Трамп неоднократно сообщал о планах получить контроль над Гренландией, купив ее у Дании. Он также допустил попытку захвата острова силой.

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