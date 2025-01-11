Власти Гренландии заявили о готовности к переговорам с Трампом о продаже острова

NYP: Лидеры Гренландии заявили о готовности обсудить с Трампом продажу острова

Власти Гренландии заявили о готовности к переговорам с избранным президентом США Дональдом Трампом по поводу продажи острова. Об этом пишет New York Post.

Как сообщил гренландский премьер-министр Мюте Эгеде, он пока не обсуждал этот вопрос с Трампом, но открыт для переговоров на «темы, которые нас объединяют». «Сотрудничество подразумевает диалог. Сотрудничество означает поиск решений вместе», — сказал он в ходе пресс-конференции в Дании в пятницу, 10 января.

Эгеде отметил, что американцы воспринимают Гренландию как «часть своего мира», в то же время подчеркнув, что жители острова выступают против присоединения его к США.

Трамп неоднократно сообщал о планах получить контроль над Гренландией, купив ее у Дании. Он также допустил попытку захвата острова силой.