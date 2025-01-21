В лесах одного региона России восстановился жесткий матриархат

Биолог Павел Глазков: Во Всеволожском районе Ленобласти закончился гон кабанов

В лесах Всеволожского района Ленобласти закончился гон кабанов и восстановился матриархат. Об этом в своем Telegram-канале сообщил биолог Павел Глазков.

Как написал эксперт, самцы кабанов, которых также называют секачами, покинули стада. В брачный период секачи почти ничего не едят, «ухаживая за невестами»: за прошедший гон многие из них потеряли до четверти массы тела. До следующей зимы они будут откармливаться и вести холостой образ жизни.

По словам Глазкова, теперь, к концу января, в стада вернулся «жесткий» матриархат. Сейчас во главе кабанов остались самые взрослые и опытные самки. «Кабанихи тоже активно едят, ведь они беременны», — отметил биолог. Он объяснил, что уже в середине весны у них начнут появляться кабанята.

Обычно гон у кабанов начинается в первой декаде ноября и продолжается в течение двух месяцев. В это время самцы становятся более агрессивными и активными, так как ищут самок для спаривания. В брачный период секачи могут вступать в схватки друг с другом и даже нападать на людей.

Ранее сообщалось, что в горах Пиренеях, Франция, кабан набросился на лыжника и покусал его. Напарникам пострадавшего удалось отбить его у дикого животного. Лыжник не получил серьезных травм.

