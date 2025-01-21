В ЛНР рассказали о бегстве ВСУ из населенного пункта в Харьковской области

Марочко: ВСУ бросили позиции и сбежали из Зеленого Гая в Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбежали из населенного пункта на сватовско-кременском направлении. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке, военный эксперт Андрей Марочко в Telegram.

По его словам, российские военные добились успехов в Зеленом Гае Харьковской области. В связи с взятием населенного пункта армией РФ под полный огневой контроль бойцы ВСУ ночью бежали со своих позиций.

«Воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями, под покровом ночи остатки украинских боевиков бросили свои позиции и бежали по направлению Боровской Андреевки. На данный момент основные усилия наших войск направлены на уничтожение разрозненных отрядов», — рассказал Марочко.