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08:50, 21 января 2025Бывший СССР

В ЛНР рассказали о бегстве ВСУ из населенного пункта в Харьковской области

Марочко: ВСУ бросили позиции и сбежали из Зеленого Гая в Харьковской области
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбежали из населенного пункта на сватовско-кременском направлении. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке, военный эксперт Андрей Марочко в Telegram.

По его словам, российские военные добились успехов в Зеленом Гае Харьковской области. В связи с взятием населенного пункта армией РФ под полный огневой контроль бойцы ВСУ ночью бежали со своих позиций.

«Воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями, под покровом ночи остатки украинских боевиков бросили свои позиции и бежали по направлению Боровской Андреевки. На данный момент основные усилия наших войск направлены на уничтожение разрозненных отрядов», — рассказал Марочко.

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