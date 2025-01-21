Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:00, 21 января 2025Россия

В России фразой «он еще пожалеет» отреагировали на напоминающий нацистский жест Маска

Политолог Марков о нацистском жесте Маска: Много раз он еще пожалеет об этом
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Shawn Thew / Pool / Reuters

Американский миллиардер и глава новой структуры в правительстве США Илон Маск еще много раз пожалеет, что на инаугурации Дональда Трампа продемонстрировал напоминающий нацистское приветствие жест. Так на случившееся отреагировал российский политолог Сергей Марков в Telegram.

Марков заявил, что на самом деле жест Маска не имел отношения к Третьему рейху, а был лишь приветствием американского флага, однако бизнесмен все равно совершил огромную ошибку.

«Маск — главный политический партнер Трампа, а Трампа его противники обвиняли и обвиняют в фашизме. Поэтому все могущественные противники Трампа будут тысячи раз показывать эту глупую псевдозигу Маска», — написал в блоге политолог. К сказанному выше Марков добавил фразу «много раз он еще пожалеет об этом жесте».

При этом политолог отметил, что надеется, что из-за случившегося миллиардеру придется все время доказывать свое неприятие нацизма. «Для этого ему надо разоблачать и бить фашизм. А где есть реальный фашизм в мире? Да, на Украине», — порассуждал эксперт.

О необычном поведении Маска после инаугурации Трампа сообщалось вечером 20 января. Маск прыгал по сцене и размахивал руками, комментируя планы главы государства отправить американских астронавтов на соседнюю планету, после чего вскинул руку в жесте, напоминающем римский салют. Телеканал CNN, транслировавший его выступление, вырезал этот фрагмент из федерального эфира.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали Россию через два часа после инаугурации Трампа. Удары наносились по нефтебазе и авиазаводу

      Украинский куратор обещал три миллиона рублей поджигателям российского вертолета и обманул

      Названа причина решения Трампа повременить с введением пошлин на товары из Китая

      Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку для заказа диетической колы

      Врач раскрыл эффективный способ укрепить иммунитет

      У звезды «Солдат» резко ухудшилось состояние здоровья

      Певица Zivert снялась в похожих на мужские трусах

      Момент уничтожения беспилотника у авиационного завода над Смоленском попал на видео

      Савеловский рынок на севере Москвы сменил владельца

      Житель деревни обнаружил на берегу «инопланетного монстра» и убежал

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше