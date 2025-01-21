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10:06, 21 января 2025Силовые структуры

В России между мужчинами произошла стрельба на фоне ссоры в торговом центре

В Москве на территории ТЦ между мужчинами произошла стрельба на фоне ссоры
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСтрельба в Москве

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве на территории торгового центра (ТЦ) между мужчинами произошла стрельба на фоне ссоры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, один из участников происшествия применил травматическое оружие, в результате чего пострадал его оппонент. Ему оказана медицинская помощь.

Сотрудники полиции на месте выясняют обстоятельства произошедшего. Их работу координирует заместитель Кузьминского межрайонного прокурора. Прокуратура взяла ситуацию на контроль.

Ранее сообщалось, что россиянка обстреляла машину обрызгавшего ее водителя.

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